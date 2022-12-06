İngiltere Kralı III. Charles'a ikinci yumurtalı saldırı

İngiltere Kral III. Charles'a ikinci kez yumurtalı saldırının hedefi oldu. Luton kentinde halkla selamlaştığı sırada Kralı III. Charles'ın bulunduğu yöne doğru yumurta atıldı. Korumalar yumurtalı saldırıyı fark ederek Kralı kalabalıktan uzaklaştırırken, atılan yumurta Kral Charles'a denk gelmedi. Yumurtayı attığından şüphelenilen 20'li yaşlarında bir kişi Bedfordshire polisi tarafından gözaltına alındı.

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, en son 9 Kasım'da ülkenin kuzeyindeki York kentinde hayatını kaybeden İngiltere'nin eski Kraliçesi II. Elizabeth'in onuruna dikilen bir heykelin açılışını yapmak için düzenlediği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı. Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe'ye isabet etmemişti. Saldırı sonrası gözaltına alınan 23 yaşındaki Patrick Thelwell isimli genç, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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