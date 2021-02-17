İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Edinburgh Dükü Prens Philip'in kendini iyi hissetmediği için "tedbir amacıyla" hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

99 yaşındaki Prens Philip, dün akşam başkent Londra'daki King Edvard VII hastanesine kaldırıldı. Prens Philip'in gözlem ve istirahat için birkaç gün hastanede kalması bekleniyor.

Bir Kraliyet kaynağı yaptığı açıklamada, Prens Philip'in hastaneye kaldırılmasının Covid-19 ile ilgili olmadığını, hastaneye yardım almadan gittiğini aktardı. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip, Ocak ayının başlarında Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde Covid-19'a karşı aşılanmışlardı. Philip ve Elizabeth 1947'de evlenmiş, ikili 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı. Prens Philip, 10 Haziran'da ise 100. doğum gününü kutlaması bekleniyor.

Aylin Karadeniz