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İngiltere Kraliçesi Elizabeth, hazirandaki G7 zirvesi öncesi Biden'ı ağırlayacak

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, hazirandaki G7 zirvesi öncesi Biden'ı ağırlayacak
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, hazirandaki G7 zirvesi öncesi Biden'ı ağırlayacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in haziranda yapılması planlanan G7 zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’ı Buckingham Sarayı'nda ağırlayacağı öne sürüldü.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in haziranda yapılması planlanan G7 zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden'ı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nda ağırlayacağı öne sürüldü. İngiliz basını, Kraliçe ve Biden arasındaki zirve öncesi ön görüşmeye Galler Prensi, Cornwall Düşesi ve Cambridge Dükü ve Düşesi'nin katılacağını belirtti.

Buckingham Sarayı tarafından Biden ve Kraliçe arasında planlanan ön görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

İngiltere, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki yılın ardından ilk yüz yüze G7 zirvesinin haziranda ülkenin güneybatısında yer alan Cornwall'da yapılacağını duyurmuştu.

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