İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth korona gündemiyle ulusa seslendi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth korona gündemiyle ulusa seslendi
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth korona gündemiyle ulusa seslendi

Ülkede artan korona virüs vakalarının ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, "Daha önce zorluklarla karşılaşmış olsak da bu farklı. Bu kez bilimin büyük gelişmelerini ve iyileşme içgüdüsel şefkatimizi kullanarak dünyadaki bu ulusal çabaya katılıyoruz" dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth korona gündemiyle ulusa seslendi - Tıkla İzle

Çin'de ortaya çıkarak tüm Avrupa'da ve İngiltere'de hızla yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının ve devam eden endişelerin üzerine İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Kraliçe Elizabeth, konuşmasına öncelikle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı. "Daha iyi günler geri dönecek" diyen Kraliçe Elizabeth, "Yeniden ailemizle ve arkadaşlarımızla buluşacağız" ifadelerini kullandı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, "Daha önce zorluklarla karşılaşmış olsak da bu farklı. Bu kez bilimin büyük gelişmelerini ve iyileşme içgüdüsel şefkatimizi kullanarak dünyadaki bu ulusal çabaya katılıyoruz" şeklinde konuştu. Korona virüsle mücadelenin daha önce karşılaşılan diğer zorluklardan farklı olmasının nedeninin ortak bir çaba olduğunu dile getiren Kraliçe Elizabeth, "Başarılı olacağız" diyerek halkını motive etmeye çalıştı.
Korona virüs mücadelesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve evde kalarak sosyal uzaklaşma kurallarını uygulayıp mücadeleye destek veren halkına teşekkür eden Kraliçe Elizabet, "Birleşik Krallık'taki bu jenerasyon çok güçlü olacak ve bizden sonra gelenler bu kuşağın ne kadar güçlü olduğunu söyleyecekler" dedi.

Aylin Karadeniz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.