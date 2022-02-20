İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı, 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Buckingham Sarayı Kraliçe'nin bugün Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını doğruladı. Majesteleri, hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'da bazı görevlerine devam etmeyi bekliyor. Kraliçe tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek" denildi.

Geçtiğimiz hafta Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles da Covid-19'a yakalanmıştı. 73 yaşındaki Prens Charles salgının başından bu yana 2. kez Covid-19'a yakalanırken, Kraliçenin 8 Şubat günü Windsor kalesinde Prens Charles ile temasta bulunduğu öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth geçtiğimiz haftalarda 6 Şubat 1952'de ilk tahta çıkışından bu yana tahttaki 70'inci yılını kutlamıştı. Kraliçe, tahttaki 70'inci yılına özel olarak yayınladığı mesajında İngiliz halkına verdikleri destek için teşekkür ederek, oğlu Charles'ın kendisinden sonra tahta geçtiğinde aynı şekilde desteklenmesini istediğini söylemişti.

Aylin Albayrak

