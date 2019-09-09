İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johson'ın Kraliçe II. Elizabeth'ten aldığı onayla birlikte Ekim ayının ortasına kadar askıya alınıyor. Parlamento sözcüsünün bugün yaptığı açıklamayla birlikte, kararın mesai bitimiyle yürürlüğe gireceği kesinleşti.

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn yaptığı açıklamada, uygulamak zorunda oldukları kararı parlamentoya yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Corbyn, “Çıkartılan bu kararın Brexit sürecinde alınmak istenen kararlara karşı yapıldığını biliyoruz. Alınacak kararlardan korktukları için böyle bir uygulama ile karşı karşıya kaldık. Başbakan ise akıllara takılan sorulardan kaçmak istiyor gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

Yunus Dalgıç