İngiltere, Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın 4 bölgesini Rus topraklarına katılmasına ilişkin belgeleri imzalamasının ardından İngiltere'nin Rusya Büyükelçilisini ilhakı protesto etmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık'ın Rusya Büyükelçisi Andrey Kelin'i, Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı ilhakını mümkün olan en güçlü şekilde protesto etmeye çağırdım" dedi. Dışişleri Bakanı Cleverly, "Birleşik Krallık, Putin'in Ukrayna topraklarının yasa dışı ilhakını ilan etmesini tamamen kınıyor. Bu sahte referandumların sonuçlarını ve Ukrayna topraklarının herhangi bir ilhakını asla tanımayacağız. Rus rejimi, uluslararası hukuku iğrenç bir şekilde ihlal etmesinin hesabını vermeli. Bu nedenle, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aylin Albayrak



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