İngiltere Sağlık Bakanı Javid: "Yeni yıldan önce kısıtlama yok"

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, hükümetin yeni yıldan önce Covid-19 nedeniyle ek kısıtlamalar uygulamayacağını doğruladı. Javid yaptığı açıklamada, "Verilere günlük olarak bakıyoruz ancak yeni yıldan önce başka bir önlem olmayacak" dedi.

Halka yeni yıl kutlamalarına katılırken "temkinli olmaları" gerektiğini söyleyen Javid, etkinliklere katılmadan önce herkesin mutlaka yanal akış testi yapmaları gerektiğini ifade etti. Javid, halka "mümkünse açık alanlarda kutlama yapmalarını" önerirken, iç mekanlar için havalandırma sağlanmasına yönelik tavsiyede bulundu.

Ocak ayında yeni kısıtlamalar getirilebilir

Javid, "Yeni yıla girdiğimizde elbette daha fazla önlem almamız gerekip gerekmediğini göreceğiz" ifadelerini kullanarak, ocak ayında hükümetin daha fazla kısıtlama uygulayabileceğinin sinyalini verdi. Javid, hükümetin hastane verilerini dikkatle izleyeceğini belirterek, "Gelecekte harekete geçmemiz gerekiyorsa elbette bunu yapmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

İngiltere'nin Covid-19 ile mücadelede "aşılara odaklandığını" belirten Javid, İngiltere genelindeki vakaların büyük çoğunluğunu oluşturan Omicron mutasyonu hakkında "hala çok fazla belirsizlik" olduğunu söyledi. Javid, ancak son günlerde Omicron mutasyonunun daha hafif olduğuna dair olumlu haberler olduğunu da ifade etti.

Birleşik Krallık'ın geri kalanında gece kulüpleri kapatıldı

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da hükümetler Noel sonrası için daha sıkı kısıtlamaları uygulamaya koydu. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da Noel tatili sonrası tüm gece kulüpleri kapatıldı. Her üç ülkede de insanların 2 metrelik sosyal mesafeyi koruması zorunluluğu geri getirildi. Galler'de bar, restoran, sinema gibi alanlarda en fazla 6 kişilik gruplar halinde toplanmalara izin verilirken, iç mekan etkinliklerinde en fazla 30 kişiye, dış mekan etkinliklerinde ise en fazla 50 kişiye kadar sınır konuldu. İskoçya'da kapalı alanlarda toplanma 100 ila 200 kişi, dış mekan etkinlikleri ise 500 kişi ile sınırlandırıldı. İrlanda'da ise kapalı alanlardaki toplanmalarda 6 ila 10 kişiye kadar izin veriliyor.

Son 24 saatte 98 bin 515 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 98 bin 515 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 12 milyon 209 bin 991'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 143 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 148 bin 3'e ulaştı.

Aylin Albayrak