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İngiltere sınırında bekleyen 3 şoförün testi korona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere sınırında bekleyen 3 şoförün testi korona virüs testi pozitif çıktı
İngiltere sınırında bekleyen 3 şoförün testi korona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere sınırında Fransa'ya geçiş yapmak için korona virüs testine giren 2 bin 367 tır şoföründen 3'ünde korona virüs tespit edildi.

İngiltere'de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından 50'den fazla ülke İngiltere'den gelişleri askıya alırken, Fransa da 48 saatliğine İngiltere sınırını kapatmıştı. Fransa'ya geçmeyi bekleyen 3 bin tır, sınırların kapatılması sonucu İngiltere'de mahsur kalmıştı.

Fransa hükümeti, sonradan giriş yasağını hafifleterek korona virüs testinin negatif çıkması koşulu ile İngiltere'den gelenlere tekrar sınırlarını açmıştı. İngiltere sınırında geçiş için bekleyen tır şoförlerine test yapılmaya başlanırken, İngiltere'nin Ulaştırma Bakanı Grant Shapps test programının ilk sonuçlarını açıkladı. Bakan Shapps şu ana kadar test edilen 2 bin 367 sürücüden 3'ünün testinin pozitif çıktığını duyurdu.

 

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