İngiltere sınırında mahsur kalan Türk şoförlerin kahvaltısı İngiltere medyasında

İngiltere'de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından 40'tan fazla ülke İngiltere'den gelişleri askıya alırken; Fransa 48 saatliğine İngiltere sınırını kapatmıştı.

Fransa'ya geçmeyi bekleyen binlerce tır, sınırların kapatılması sonucu İngiltere'de mahsur kalmıştı. Fransa hükümeti, sonradan giriş yasağını hafifleterek; korona virüs testinin negatif çıkması koşulu ile İngiltere'den gelenlere tekrar sınırlarını açmıştı. Sınırda hızlı test uygulamasının dün itibariyle başlamasının ardından trafik bu sabah tekrar akmaya başlasa da sınırların kapalı olduğu sürede Dover Limanı'nda fazla sayıda tır birikmesi nedeniyle tır şoförlerinin ve yolcuların limandaki gergin bekleyişi 4 gündür devam ediyor.

“Türk sürücüler kahvaltıdan ödün vermiyor”

Sınırda tır şoförlerinin yanı sıra Avrupa'nın dört bir yanından gelen işçiler ve Noel tatili için evlerine ulaşmaya çalışan çocuklu aileler de var. Limana yakın tesislerde ve otoyolda bekleyen binlerce tır şoförü arasındaki 2 Türk şoför, aracının dışına masa kurdu. Türk uzun yol şoförlerinin eksiksiz kahvaltı sofrası İngiltere medyasının dikkatini çekti.

İngiltere basınına “Türk sürücüler kahvaltıdan ödün vermiyor” şeklinde yansıyan haberde, Türk şoförlerin masasındaki kahvaltılıklar sosis, bal, sarımsak, gözleme ve peynir olarak tek tek sayıldı. İngiltere medyası ayrıca, sınırdaki binlerce tır şoförü ve yolcunun bekleyişinin drama dönüşmesine dikkat çekti.

Noel için zamanında evde olamayacağı için üzülen bazı şoförler ise araçlarının dışına küçük çam ağaçları yerleştirerek, ağaçları kola kutuları ile süsledi.

İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps 2 ülke arasındaki sınırın Noel tatili süresince açık olacağını ve Eurotunnel üzerinden trafiğin devam edeceğini bildirerek, buna rağmen biriken trafiğin temizlenmesinin günler süreceğini söylemişti.