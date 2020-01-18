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İngiltere tarihinin en pahalı 1 poundu satıldı

İngiltere tarihinin en pahalı 1 poundu satıldı
İngiltere tarihinin en pahalı 1 poundu satıldı

İngiltere, gelmiş geçmiş en değerli 1 poundunu sattığını duyurdu.

İngiltere'nin resmi makamlarınca yapılan açıklamada, İngiltere tarihinin “en pahalı 1 poundu” olarak nitelendirilen madeni para 1,3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı. Madeni paranın bu kadar değerli olma nedeni ise yalnızca 6 adet üretilmiş olması. Paranın, Kral VIII. Edward şerefine 1936 yılında 6 adet üretilmesinin nedeni ise, kralın halktan olan Wallis Simpson'a aşık olup tahtını Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan George VI'ya devretmesi olarak biliniyor.

Madeni para 22 milimetre çapında ve 7.98 gram altından oluşuyor.

Bekir Keskin

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