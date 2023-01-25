İngiltere Temiz Hava Bölgesi uygulamasını genişletiyor

İngiltere'de kentler tek tek “Temiz Hava Bölgesi (Clean Air Zone)” uygulamasına geçerek motoru Euro 6 olmayan dizel araçların şehir merkezlerine girmesini yasaklıyor. Hem hava ve gürültü kirliliğini hem de trafik yoğunluğunu azaltmak için başkent Londra'da başlayan uygulama, Bath, Birmingham, Bradford, Bristol ve Portsmouth'un ardından 30 Ocak'ta Newcastle ve Gateshead şehirlerinde de başlayacak.

Uygulama ile Temiz Hava Bölgesi'ne giren standardı düşük dizel araçlara para cezası veriliyor. Amaç, daha fazla hava ve gürültü kirliliğine sebep olan bu araçların sayısını azaltıp elektrikli araçları teşvik etmek. Kentte yaşayanların bu araçları elden çıkarmaya çalışması ile dizel araçların fiyatlarında düşüş yaşanırken yeni araç alacaklar ise elektrikli ya da hibrit araçları tercih ediyor. Böylece İngiltere 2030 yılında benzinli ve dizel araçların satışını tamamen yasaklama hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Tüm şehirler sırayla uyguluyor

Dizel araçların şehir merkezine girmesi, ilk olarak başkent Londra'da yasaklandı. Londra'da şehir merkezine giren araçlara iki aşamalı olarak para cezası uygulanıyor. İlk aşamada trafik yoğunluğu cezası veriliyor. Hafta içi 07.00-18.00, hafta sonu 12.00-18.00 saatleri arasında şehir merkezine giren sürücüler 15 Sterlin ödeme yapıyor. İkinci aşamada ise araç dizel ise sürücüler Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (ULEZ) uygulaması kapsamında 12.5 Sterlin daha ödemek zorunda kalıyor.

Böylece sürücüler, bir gün için toplamda 27.5 sterlin ödemiş oluyor. Londra'daki bu uygulama zamanla Bath, Birmingham, Bradford, Bristol ve Portsmouth şehirlerine yayıldı. 27 Şubat 2023'te Sheffield da Temiz Hava Bölgesi listesine dahil olacak. Uygulamanın yakın bir tarihte Manchester'da da başlaması bekleniyor.

Zeynepyade Kola



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