İngiltere, Türkiye'den giden yolcular için Covid-19 önlemlerini güncelledi

İngiltere'nin Türkiye'den gelen yolcular için uyguladığı yeni şartlar ile ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu'nda yer verildi. Buna göre, Türkiye'den İngiltere'ye gelen 11 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde yapılmış negatif COVID-19 antijen, LAMP, nükleik asit veya PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. 10 günlük karantina uygulanacak. 2'nci ve 8'nci günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılacak. Ülkeye girişten önce doldurulacak bir form aracılığı ile karantina oteli ve yapılacak 2 Covid testi için rezervasyon numara bilgileri talep edilecek.

Tuncer Cengiz