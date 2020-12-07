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İngiltere ve AB arasında Brexit krizi büyüyor

İngiltere ve AB arasında Brexit krizi büyüyor
İngiltere ve AB arasında Brexit krizi büyüyor

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası Ticaret Anlaşmasına varılması için müzakereler "bıçak sırtında" devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında Anlaşma koşulları nedeniyle bir kriz haline gelen Brexit sonrası Ticaret Anlaşmalarında görüşmelerin “bıçak sırtında” olduğu ve anlaşmaya varılma olasılığının “olumsuz” olduğu belirtildi. Brexit görüşmelerini yakından takip eden İrlanda Başbakanı Michael Martin, iki taraf arasında adil rekabet için, yönetimsel değişikler ve balıkçılıkla ilgili çözülmesi gereken “sorunların” olduğunu ifade etti. Martin, müzakere görüşmeleri için “İşler bıçak sırtında ve ciddi” diyerek çözümlere varılacağı konusunda iyimser olmadığını söyledi.

Öte yandan AB'nin Başmüzakerecisi Michel Barnier bu sabah Birleşik Krallık'la anlaşmaya varma ihtimalinin “olumsuz” olduğu ifade etti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Boris Johnson'a teklif edilen anlaşmanın “adil” olduğunu söyledi. Asselborn, “İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağını ve Avrupa'yı terk edeceğini" söyleyerek, İngiltere'nin Avrupa'da Ticaret Anlaşması olmayan tek ülke olacağını bu nedenle de önerilerin adil olduğunu belirtti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile İngiltere arasında bir anlaşmaya varılmasını değerlendirmek için bu akşam ikinci bir görüşme gerçekleştirecek.

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