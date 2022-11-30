İngiltere ve ABD, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda son maçlar oynandı. İlk 2 maçında 4 puan toplayan İngiltere, Galler ile Ahmad bin Ali Stadyumu'nda karşılaşırken, müsabakada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. 10. dakikada İngiltere Rashford ile gole yaklaşırken, Galler kalecisi Dany Ward geçit vermedi. Oyun üstünlüğünü eline alan İngiltere girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz tamamlandı.

50. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Marcus Rashford, İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. 1 dakika sonra Galler defansının kaptırdığı topu Harry Kane, arka direğe ortalarken Phil Foden farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Skor avantajını alan İngilizler hücumda baskısını sürdürürken, 68. dakikada Rashford kendisinin ikinci takımının 3. golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken İngilizler sahadan 3-0 galip ayrıldı.



İsmail Yasin Akçın



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