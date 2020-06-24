İngiltere ve Almanya Ligi'nden canlı maçlar TRT Spor'da

İngiltere ve Almanya Ligi'ndeki önemli karşılaşmaları canlı olarak ekranlara taşıyacak TRT Spor, futbolseverlere hafta sonu FA Cup heyecanını da yaşatacak. Premier Lig'de 31. hafta mücadelelerinde 38 puanla 13. sırada yer alan Newcastle United, Aston Villa ile karşılaşacak. 39 puanla 11. sırada yer alan Burnley ise sahasında 28 puanla 16. sırada yer alan Watford'u konuk edecek. 24 Haziran Çarşamba saat 20.00'de Newcastle United-Aston Villa, 25 Haziran Perşembe saat 20.00'de Burnley-Watford karşılaşmaları, Bayern Münih'in Almanya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etmesiyle, ligin son haftasında UEFA Avrupa Ligi için heyecan yaşanacak. 27 Haziran Cumartesi saat 16.30'daki Dortmund-Hoffenheim maçı, FA Cup çeyrek final karşılaşmalarını da canlı yayınlayacak. 27 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Norwich City-Manchester United, 28 Haziran Pazar saat 18.00'de Leicester City-Chelsea ve aynı gün saat 20.30'da Newcastle United-Manchester City FA Cup çeyrek final maçları TRT Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek.