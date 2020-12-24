İngiltere ve Fransa sınırındaki gergin bekleyiş devam ediyor

İngiltere'de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından 40'tan fazla ülke İngiltere'den gelişleri askıya alırken; Fransa 48 saatliğine İngiltere sınırını kapatmıştı. Fransa'ya geçmeyi bekleyen 3 bin tır, sınırların kapatılması sonucu İngiltere'de mahsur kalmıştı. Fransa hükümeti, sonradan giriş yasağını hafifleterek; korona virüs testinin negatif çıkması koşulu ile İngiltere'den gelenlere tekrar sınırlarını açmıştı. Fakat sınırların kapalı olduğu sürede Dover Limanı'nda fazla sayıda tır birikmesi nedeniyle tır şoförlerinin limandaki gergin bekleyişi 3 gündür devam ediyor.

Dubalarla “help” (yardım) yazarak seslerini duyurmaya çalıştılar

Sınırda hızlı test uygulamasının dün itibariyle başlamasının ardından trafik bu sabah tekrar akmaya başlasa da şoförler, sınırlar açıldıktan sonra yalnızca 100 metre hareket ettiklerini aktardı. Günlerdir zor koşullar altında bekleyişini sürdüren tır şoförleri, dubalarla “help” (yardım) yazarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Sınırda tır şoförlerinin yanı sıra Avrupa'nın dört bir yanından gelen işçiler ve Noel tatili için evlerine ulaşmaya çalışan çocuklu aileler de bulunuyor. Limana yakın tesislerde ve otoyolda yaklaşık 3 bin tır şoförü ve yolcular, dondurucu havanın yanı sıra açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Yerel gönüllüler, ihtiyaç duyanlara yardımcı olmak için yiyecek ve içecek dağıtıyor.

“İtfaiye teşkilatından 15 üye ve 10 sivil savunma gönüllüsü görevlendirilecek”

Fransa'nın kuzeyindeki Hauts-de-France bölge yetkilileri, Dover limanında biriken trafiği temizlemek için tır şoförlerinin hızlı test edilmesine yardımcı olmak üzere itfaiye teşkilatından en az 15 üye ve 10 sivil savunma gönüllüsü görevlendireceğini duyurdu. Yetkililer ayrıca bölgeye 10 bin Covid-19 testi gönderileceğini de bildirdi.

İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps de, Fransız mevkidaşı Jean-Baptiste Djebbari ile konuyu görüştüklerini belirterek, iki ülke arasındaki sınırın Noel tatili süresince açık olacağını ve Eurotunnel üzerinden trafiğin devam edeceğini bildirdi.

Shapps korona virüs testlerinin Noel tatilinde de devam edeceğini bildirerek, "Eurotunnel'daki İngiltere-Fransa sınırında trafik akışının devam etmesi konusunda anlaştık. Dover ve Calais limanları da tır şoförlerinin mümkün olan en kısa sürede evlerine dönmelerine yardımcı olmak için Noel boyunca açık kalacak" dedi.