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İngiltere ve Rusya'dan Covid-19 aşısı ortaklığı

İngiltere ve Rusya'dan Covid-19 aşısı ortaklığı
İngiltere ve Rusya'dan Covid-19 aşısı ortaklığı

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ve Oxford’un birlikte geliştirdiği korona virüs aşısı için Rus aşı geliştiricisi Gamaleya Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yapılacağı duyuruldu.

Dünya genelinde küresel bir krize dönüşen Covid-19 salgınına karşı aşı üretimine ilişkin çalışmalar, pek çok ülkede devam ediyor. İngiltere merkezli AstraZeneca ilaç şirketi tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AZD1222 aşısı ile Rusya'nın Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının kombinasyonları daha güçlü bir bağışıklık tepkisi için deneneceği aktarıldı.

Açıklamada, "Farklı Covid-19 aşılarının kombinasyonları, daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ve daha geniş koruma oluşturmada önemli bir adım olabilir" denildi.

AstraZeneca, bu yaklaşımın koruma ve erişilebilirlik konusunda aşı kombinasyonlarının potansiyelini keşfetmek için önemli olduğunu ifade ederken, söz konusu aşı kombinasyonunun, yetişkin gönüllüler üzerinde test edileceğini bildirdi.

AZD1222 ve Sputnik V aşıları içerdikleri genetik materyal açısından benzerlik gösteriyor. Aşıların her ikisi de SARS-CoV-2 virüslerinin genetik materyalini içeren ancak kopyalanamayan adenoviral vektör aşılar olarak biliniyor.

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