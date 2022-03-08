İngiltere yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını durduracak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 13'üncü gününde İngiltere'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklandı. İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı. Rusya'nın petrol ihtiyacının yüzde 8'inin Rusya'dan ithalat yoluyla karşılandığını aktaran Kwarteng, “Bu geçiş, piyasaya, işletmelere ve tedarik zincirlerine, Rus ithalatını ikame etmek için fazlasıyla yeterli zaman verecektir” dedi.

Petrol Görev Gücü şirketlerle birlikte çalışacak

İşletmelerin, tüketicilerin bu karardan etkilenmemesi ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için bu yılı kullanmaları gerektiğine dikkat çeken Kwarteng, “Hükümet ayrıca yeni bir Petrol Görev Gücü aracılığıyla şirketlerle birlikte çalışacak ve onların alternatif tedarik bulması için bu dönemde destekleyecek” dedi.

“İthalatımızın büyük çoğunluğu ABD, Hollanda ve Körfez gibi güvenilir ortaklardan geliyor”

İngiltere'nin önemli bir petrol ve petrol ürünleri üreticisi olduğunu belirten Kwarten, “Önemli rezervlere sahibiz. Rusya'nın ötesinde, ithalatımızın büyük çoğunluğu ABD, Hollanda ve Körfez gibi güvenilir ortaklardan geliyor. Daha fazla tedarik için bu yıl onlarla birlikte çalışacağız” diye konuştu.

“Rus petrolünün yaklaşık yüzde 70'i şu anda alıcı bulamıyor”

Piyasanın şimdiden dışlamaya başladığını ifade eden Kwarten, Rus petrolünün yaklaşık yüzde 70'inin şu anda alıcı bulamadığını aktardı. İngiltere'nin Rus doğal gazına bağımlı olmadığını ve arzın yüzde 4'ünün Rusya'dan ithalatla karşılandığına değinen Kwarten, “Bunu tamamen sona erdirmek için seçenekler araştırıyorum” dedi.