İngiltere Yüksek Mahkemesi, İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumu talebini reddetti

İngiltere'de Yüksek Mahkemesi İngiliz parlamentosunun izni olmadan İskoçya'nın bağımsızlığını kazanması için ikinci bir referandum düzenleyemeyeceği yönünde karar verdi. Yargıç Lord Reed, İskoçya'ya öz yönetim hakkı veren Anayasal düzenlemeye göre İskoçya Parlamentosu'nun yetkilerinin sınırları olduğunu ve iki ülke arasındaki birliğin geleceğine ilişkin konularda Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosu'na verilmiş olan yetkileri kullanamayacağına hükmetti.

İskoçya Hükümeti Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon kararın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığına uğramış olsam da mahkemenin kararına saygılıyım. Mahkeme yasa yapmaz, sadece yorumlar. İskoçya'ya Londra'nın onayı olmadan kendi geleceğini belirleme hakkı vermeyen bir yasa, Birleşik Krallık'ın gönüllü bir ortaklık olduğu fikrinin gerçek dışı olduğunu ortaya koyuyor ve bağımsızlık talebini güçlendiriyor. İskoçya'nın demokrasi talebi reddedilemeyecek. Bugün verilen karar İskoçya'nın bağımsızlık isteyen sesinin yükselmesini bir yönde engelleyebilir ama demokrasilerde sesimiz engellenemez ve engellenemeyecek" ifadelerini kullandı.

İskoçya'da 2014 yılında bağımsızlık konusunda bir referandum yapılmış, seçmenlerin yüzde 55'i Birleşik Krallık içinde kalma yönünde oy kullanmıştı. İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon referandumun gelecek yıl 19 Ekim tarihinde yapılmasını teklif etmiş ancak İngiltere hükümeti buna onay vermeyi reddetmişti.

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