İngiltere'de 23 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka

Korona virüs salgını Avrupa'da birçok ülkede etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 988 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 347 bin 152'ye ulaştı. Ülkede son 28 günde ise sadece 2 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybederken, toplam can kaybı 41 bin 551'e yükseldi. İngiltere'de Ağustos ayından bu yana ortalama vaka sayılası binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan İngiltere'de 22 Mayıs'ta 3 bin 287 vaka kayda geçmiş, ilerleyen günlerde ise vaka sayıları düşmeye başlamıştı.