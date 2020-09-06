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İngiltere'de 23 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere'de 23 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka
İngiltere'de 23 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 988 yeni vakanın tespit edilmesi ile 23 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Korona virüs salgını Avrupa'da birçok ülkede etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 988 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 347 bin 152'ye ulaştı. Ülkede son 28 günde ise sadece 2 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybederken, toplam can kaybı 41 bin 551'e yükseldi. İngiltere'de Ağustos ayından bu yana ortalama vaka sayılası binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan İngiltere'de 22 Mayıs'ta 3 bin 287 vaka kayda geçmiş, ilerleyen günlerde ise vaka sayıları düşmeye başlamıştı.

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