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İngiltere'de 25 kedinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltında

İngiltere'de 25 kedinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltında
İngiltere'de 25 kedinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltında

İngiltere’de 25 kedinin katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 52 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İngiltere'nin Brighton kentinde son 18 ay içinde 25 kedinin katledilmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor. Trafalgar Caddesi'nde Cumartesi gecesi bir kedinin daha öldürülmesinin ardından 52 yaşındaki bir adam gözaltına alındı. Şüphelinin bölgedeki güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındığı, 28 Haziran'a kadar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis, güvenlik kameraları incelemelerini ve olayla ilgili görgü tanıkları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.  

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