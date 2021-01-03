İngiltere'de 3 ay içinde milyonlarca kişiye Covid-19 aşısı yapılacak

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere, aşılama kampanyasına hız veriyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yarından itibaren uygulanmaya hazır 530 bin doz Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısına sahip olacağını ifade etti. Johnson, aşının önümüzdeki ilk 3 ay içinde milyonlarca insana uygulanacağını açıkladı.

Kısıtlamalar ağırlaştırılacak

İngiltere'de artmaya devam eden Covid-19 vakaları nedeniyle daha ağır kısıtlamaların yolda olduğunu aktaran Johnson, "Kısıtlamalar ne yazık ki daha da zorlaşabilir. Açıkça göz önünde bulundurmamız gereken daha sert önlemler var. Ancak şimdi bunların ne olacağı hakkında spekülasyon yapmayacağım" dedi.

Johnson, okulların güvenli olduğunu ve okulların kapatılmadığı bölgelerde çocukların okula gitmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'de daha hızlı bulaşan korona virüs mutasyonun yoğun olarak tespit edildiği başkent Londra ve çevresindeki okulların açılmayacağı ve öğrencilerin uzaktan eğitim alacağı belirtildi.

İngiltere'de 31 Aralık'tan bu yana ülkenin dörtte üçünde, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla dört aşamalı olan yerel kısıtlamaların en ağırı olan seviye 4 uygulanıyor. Seviye 4 kuralları gereğince, mağazalar kapatılırken, restoran ve barlar sadece paket servis yapabiliyor. Seviye 4 kısıtlamada ayrıca, vatandaşların olabildiğince evden çalışması ve dışarıya çıkmaması sağlanıyor.

Aylin Karadeniz