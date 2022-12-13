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İngiltere'de 40 binden fazla demiryolu çalışanından grev

İngiltere'de 40 binden fazla demiryolu çalışanından grev
İngiltere'de 40 binden fazla demiryolu çalışanından grev

İngiltere’de 40 binden fazla demiryolu çalışanı, maaş zammı ve çalışma şartları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 2 günlük grev başlattı. Grev boyunca tren seferlerinin yalnızca yüzde 20’si yapılabilecek.

İngiltere'de Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Ulusal Sendikası (RMT) üyesi 40 bin demiryolu işçisi, maaş artışı ve çalışma şartlarında değişiklik talep ederek grev başlattı. Demiryolu şirketi Network Rail'in sendikanın maaş zammı oranını reddetmesinin ardından başlayan grev, 2 gün sürecek. RMT Genel Sekreteri Mick Lynch yaptığı açıklamada, “Grev, Network Rail'in enflasyonun altındaki maaş artışı teklifinin reddedilmesini ve işçilerin iş bırakma eylemini bir üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduğunu gösteriyor. Hükümet bu grevleri önlemek için parmağını kıpırdatmayı reddediyor. İngiltere'de grevleri, yasa dışı hale getirmek istedikleri açık. Buna direneceğiz. İşçiler için makul maaş zammı ve iyi çalışma koşulları için kampanyamıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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