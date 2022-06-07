İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan Coopers Tepesinde geleneksel peynir yuvarlama yarışması, Covid-19 salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlendi. Ağırlığı yaklaşık 3 ila 4 kilo olan peynirler 200 metrelik tepeden yuvarlanırken, arkasından da onlarca kişi peyniri yakalamak için birbiriyle yarıştı.

Gloucestershire'da yaklaşık 600 yıllık bir gelenek olan peynir yuvarlama yarışmasında daire şeklindeki sert yapılı Gloucestershire peynirleri kullanılıyor. Yarışma kurallarına göre tepeden yuvarlanan peynirleri bitiş noktasına ilk ulaştıran kişi yarışmayı kazanıyor ve peynirle ödüllendiriliyor.

15 yılda 23. galibiyet

Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı erkek yarışmacılar arasında Chris Anderson kazandı. Anderson'un 15 yıl boyunca 22 yarış kazandığı ve bu yarışmanın ise 23. galibiyeti olduğu belirtildi. Kadınlar arasında ise yarışmayı ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinden, NC State Üniversitesi'nden yeni mezun olan 21 yaşındaki Abby Lampe kazandı. Lampe, İngiltere'ye peynir yuvarlama yarışması için geldiğini söyledi.

Aylin Albayrak