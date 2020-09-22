İngiltere'de 7 Mayıs'tan bu yana en yüksek Covid-19 vaka sayısı

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakalar kontrol altına alınamıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 926 yeni tespit edildiği toplam vaka sayısının 403 bin 551'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatteki vaka sayısı ile 7 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Yeni vakaların çoğunun İngiltere'de kaydedildiği belirtilirken, İskoçya'da 383, Galler'de 281 ve Kuzey İrlanda'da 75 vaka tespit edildiği ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 37 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılırken, 14 Temmuz'dan bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson akşam saatlerinde gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında korona virüs kurallarının "çok fazla ihlal edildiğini" belirterek ikinci bir ulusal karantinanın önlenmesi için halkı "disiplinli ve kararlı" olmaya çağırdı. Başbakan Johnson virüsün tekrar yayılmaya başladığına değinerek şimdi önlem alınmazsa "çok daha fazla ölüm" olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İngiltere halkını "bu kışı birlikte atlatmaya" çağıran Johnson, korona virüsü dünyanın karşılaştığı en büyük krizlerden biri olarak nitelendirdi. Başbakan Johnson, İngiltere'nin virüsü daha önce kontrol atına almayı başardığı gibi bunu yeniden başarabileceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gün içerisinde parlamentoda yaptığı konuşmasında ise birtakım yeni kısıtlamalardan bahsederken evden çalışabilen ofis çalışanlarının bu şekilde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söylemişti. Perşembe gününden itibaren tüm barlar ve restoranların yerel saatle 22.00'da kapanması gerektiğini aktaran Johnson, Covid-19 güvenli iş yeri kurallarının yasal bir zorunluluk haline getirileceğini açıklayarak yeni kısıtlamaların 6 ay yürürlükte kalacağını, gerekirse hükümetin bu kısıtlamalarda daha da ileri gidebileceğini ifade etmişti.

Aylin Karadeniz