İngiltere'de 881 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere'de dün korona virüsten 938 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün 881 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile en yüksek ikinci günlük artış yaşandı. Ülke genelinde korona virüsü vakaları yaklaşık 5 bin kişi artarak toplamda 65 bin 77'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 978'e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, korona virüs nedeni ile yoğun bakımda tedavisi devam eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirtirken, başbakanın iyi bir ruh halinde olduğunu ve pozitif ilerleme gösterdiğini ifade etti.

Sokağa çıkma yasağı devam edecek

Raab, ülkedeki kısmi sokağa çıkma yasaklarının bir süre daha devam edeceğini belirtirken, "Fedakarlığınız için teşekkür ederim ama henüz bitiremedik, bir süre daha devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Raab, gelecek haftaya kadar evden çıkmama kuralları konusunda bir güncelleme olmayacağını söylerken, hükümet için, "Doğru zamanda doğru kararı alacak" diyerek sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağına bilimin yönlendirici olacağını açıkladı.

Bakan Raab,,bu hafta sonu İngiltere'de gerçekleşecek olan geleneksel Paskalya bayramı için "Lütfen evde kalın" diyerek insanlara evden çıkmaması çağrısında bulunurken, "Her şeyden önce bu hafta sonu Paskalya tatiline girerken herkes kahramanca çalışan NHS personelini düşünmelidir. Herkesi bir süreliğine bu fedakarlıkları düşünmeye çağırıyorum" diye ekledi.

Aylin Karadeniz

