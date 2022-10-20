İngiltere'de başbakanın 28 Ekim'e kadar seçilmesi planlanıyor

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasını açıklamasının ardından Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady yeni başbakanın ne zaman seçileceğine dair açıklama yaptı. Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady yaptığı açıklamada, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanın 28 Ekim'e kadar seçilmesi gerektiğini ifade etti. Brady, 31 Ekim'de yapılacak orta vadeli mali planın açıklanması öncesi yeni bir lider seçilmesi gerektiğine dikkat çekerek, 28 Ekim'e kadar bir oylama yapılması ve yeni bir liderin seçilmesi gerektiğini açıkladı.

Truss, İngiltere'de en kısa süre görevde kalan başbakan

İngiltere'de eski Başbakan Boris Johnson'ın Partygate skandalı sonrası 7 Temmuz'da istifa etmesinin ardından Liz Truss 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiş, 6 Eylül'de de başbakan olarak atanmıştı. Truss, geçen ay açıkladığı vergi kesintisi planları sonrası sterlin değer kaybetmiş, Muhafazakar Parti milletvekilleri Truss'a istifa çağrısı yapmıştı. İstifa çağrılarının ardından Truss, 45 gün sonra istifa ederek, İngiltere'de en kısa süre görevde kalan başbakan olarak kayıtlara geçti. Truss, bir halefi seçilene kadar başbakanlık görevinde kalacak.

Truss yaptığı açıklamada, “Büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldim. Aileler ve işletmeler faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeliydi. Putin'in Ukrayna'daki savaşı kıtamızın güvenliğini tehdit ediyor. Ülkemiz düşük ekonomik büyüme nedeniyle çok uzun süredir geride kalmıştı. Muhafazakar Parti tarafından bunu değiştirmek için seçildim” dedi.

Vergi paketi krizi

İngiltere'de hükümet, en yüksek gelir grubundan alınan yüzde 45'lik vergi oranını yüzde 40'a düşüren maddeyi içeren bütçe düzenlemesi teklif etmişti. Açıklamanın ardından sterlinin rekor seviyelere düşmesi ve alınan tepkiler üzerine hükümet geri adım atmıştı. Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yüksek gelirlilerden alınacak vergi oranının yüzde 45'ten 40'a düşürülmesi maddesinin geri çekildiğini açıklamıştı. Ancak bu karar da piyasaları yatıştırmaya yetmemiş ve Truss, geçtiğimiz hafta cuma günü Kwarteng'i görevden almıştı.

Seçim süreci

Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi tarafından yürütülecek olan seçin sürecinde, aday olabilmek için 8 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğine ihtiyaç var. Tüm adaylar adaylığını ilan ettikten sonra, sadece iki kişi kalan kadar bir oylamalar devam edecek.

İlk turda adayların seçim yarışına devam edebilmesi için milletvekillerinin en az yüzde 5'inin, ikinci turda en az yüzde 10'unun desteğini alması gerekirken, sonraki turlarda ise en az oyu alan aday elenerek son 2 aday kalana seçim süreci devam edecek. Son iki aday kaldığında ise sadece milletvekilleri değil, ülke çapındaki tüm Muhafazakar Parti üyelerinin oylarıyla seçimi kazanan belirlenecek.

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