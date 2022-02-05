İngiltere'de Başbakanlık Ofisi'ndeki istifaların ardından yeni atamalar

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nde hafta boyunca art arda gelen 5 istifanın ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Ofisi'nde yeni atamaların gerçekleştirildiğini açıkladı.

Johnson, Başkanlık Ofisi'nde kısıtlama döneminde düzenlenen ve basında “partygate” olarak adlandırılan parti skandalları nedeniyle yapılan istifalardan sonra, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay'in Başbakanlık Ofisi'nde Personel Şefi, eski bir BBC muhabiri ve Johnson'ın Londra Belediye Başkanı olduğu dönemdeki danışmanı olan Guto Harri'nin ise İletişim Direktörü olarak atandığını aktardı.

"İşleyişi iyileştirecek"

Başbakanlık Ofisi'ndeki istifaların ardından gelen yeni atamaların ofisteki "işleyişi iyileştireceğini" söyleyen Johnson, "Bu hafta değişiklik sözü verdim, böylece İngiliz halkının bizden beklediği işleri yapmaya devam edebiliriz" dedi.

Johnson, "Pandemiden kurtulmaya devam etmeli, yüz binlerce insanın daha çalışmasına yardım etmeli ve nereden geldiklerine bakılmaksızın insanların fırsatlarını ilerleterek tüm ülkenin seviyesini yükseltmek için iddialı gündemimizi sunmalıyız. Bugün üst düzey ekibime duyurduğum değişiklikler, Başbakanlık Ofisi'nin çalışma şeklini iyileştirecek, kabine ve arka plandaki meslektaşlarımın rolünü güçlendirecek ve ülkenin seviyesini yükseltme misyonumuzu hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Ofisi'ne Personel Şefi olarak atanan Barclay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başbakan tarafından Kabine Ofisindeki sorumluluklarımın yanı sıra Downing Street için Personel Şefi olarak görev yapmamın istenmesi bir onurdur. Ülkemizi en çok ilgilendiren konularda Başbakan, Bakanlar ve Parlamentodaki meslektaşlarımla birlikte çalışmayı heyecanla bekliyorum" dedi.

Başbakanlık Ofisine İletişim Direktörü olarak atanan Gazeteci Guto Harri ise, Johnson'ın Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde Johnson'ın sözcüsü ve danışmanı olarak tanınıyor. İngiltere basınına göre, ilerleyen günlerde Başbakanlık Ofisi'nin işleyişle ilgili daha fazla duyuru yapması bekleniyor.

5 kıdemli üye istifa etmişti

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının uygulandığı dönemde Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen gizli partilerin açığa çıkmasının ardından hafta boyunca Başbakanlık Ofisi'ndeki 5 kıdemli üye istifa etmişti. Parti skandalını yazdığı bir rapor ile ortaya koyan kıdemli memur Sue Gray'in raporu ile ilgili açıklamada bulunan Başbakan Johnson skandal nedeniyle özür dilemişti.

Johnson hafta başında Parlamentoda yaptığı bir açıklamada, Başbakanlık Ofisi ile Parlamento arasındaki bağlantıyı iyileştirme sözü vermişti. Korona virüs kısıtlamalarına rağmen düzenlenen partilere gelen tepkilerin sonucunda Başbakanlık Ofisi'ndeki İletişim Müdürü Jack Doyle, Politika Şefi Murina Mirza, Personel Şefi Dan Rosenfield, Johnson'ın Baş Sekreteri Martin Reynolds ve Politika Danışmanı Elena Narozanski görevlerinden istifa etmişti.

Aylin Albayrak