İngiltere'de çift katlı otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İngiltere'nin güneyinde yer alan Somerset bölgesindeki A32 yolunda yerel saatle 06.00 sıralarında çift katlı bir otobüs devrildi. Devon ve Somerset İtfaiye ve Kurtarma Servisi, otobüste 70 kişinin bulunduğunu ayrıca yolda olan bir motosikletlinin de kazaya karıştığını teyit etti. Çok sayıda kişinin etkilendiği kazada henüz kaç kişinin yaralandığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yol kapatıldı

Avon ve Somerset Polisi'nden yapılan açıklamada, çift katlı otobüsün devrildiği kaza nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi. Polis, araç sürücülerine alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını tavsiye etti. Yollarda buzlanma meydana geldiğini ifade eden yetkililer, sürücülere sadece önemli durumlarda araç kullanmaları çağrısında bulundu.

Avon ve Somerset Polisi, hava koşulları ile bağlantılı olarak gün içerisinde en az 53 kaza bildirildiğini aktardı.

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