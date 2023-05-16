İngiltere'de çiftlikte çalışan iki kişide kuş gribi tespit edildi



İngiltere'de kuş gribi iki işçiye bulaştı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, kümes hayvanı çiftliğinde çalışan iki kişide kuş gribi tespit edildiği bildirilerek, “Testleri pozitif çıkan iki kişinin yakın zamanda İngiltere'de enfekte bir kümes hayvanı çiftliğinde çalıştıkları biliniyor. İkisi de herhangi bir kuş gribi semptomu göstermedi ve o zamandan bu yana her ikisinin de testleri negatif çıktı" denildi.

Söz konusu vakaların toplum sağlığına yönelik risk düzeyini değiştirmediği aktarılan açıklamada, “insandan insana bulaş" tespit edilmediği ifade edildi.

“Küresel olarak bu türün insandan insana yayıldığına dair bir kanıt yok”

UKHSA Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Susan Hopkins yaptığı açıklamada, “Mevcut kanıtlar, dünyadaki kuşlarda gördüğümüz kuş gribi virüslerinin insanlara kolayca yayılmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, virüsün enfekte kuşlarla yakın temastan sonra insanlara yayılabileceğini zaten biliyoruz ve bu nedenle, bunun gibi tarama programları aracılığıyla, risk hakkında daha fazla bilgi edinmek için maruz kalan insanları izliyoruz. Küresel olarak bu türün insandan insana yayıldığına dair bir kanıt yok, ancak virüslerin sürekli geliştiğini biliyoruz ve topluma yönelik değişen risklere dair herhangi bir kanıta karşı tetikte olmaya devam ediyoruz” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.