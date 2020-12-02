İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere'de Covid-19 aşısı gönüllü olarak verilecek

İngiltere'de Covid-19 aşısı gönüllü olarak verilecek
İngiltere'de Covid-19 aşısı gönüllü olarak verilecek

ABD'li Pfizer ve Alman Biontech tarafından geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren korona virüs aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke olan İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson aşılamanın gönüllülük esasına dayandırılacağını söyledi.

İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından Pfizer ve Biontech tarafından ortak geliştirilen korona virüs aşısı onaylanmıştı. Böylece aşının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, aşılamanın ülkede önümüzdeki hafta başlamasının yolu açılmıştı.

İngiltere'de bugün gerçekleştirilen Parlamento toplantısında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a aşılamanın gönüllülüğüne ilişkin bir soru yöneltildi. Johnson bu soruya, aşıların gönüllülük esasına uygun olarak yapılacağını ifade ederek, “İnsanlara aşı yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum ama bu ülkede aşıları zorunlu kılmak bizim kültürümüzün veya hırsımızın bir parçası değil” şeklinde yanıtladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.