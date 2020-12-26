İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu birçok ülke salgın ile mücadele kapsamında yeni önlemler almaya devam ediyor.

İngiltere'de vaka ve can kaybı verilerinin artış eğiliminin devam etmesi ile salgınla mücadele kapsamında ülkenin birçok bölgesinde yeni kısıtlama kararları alındı. Ülkede 6 milyon kişiyi etkileyen kısıtlamalar, en çok Covid-19 vaka sayısına sahip doğu ve güneydoğu bölgelerinde uygulanmaya başladı. 4. seviye kısıtlamaların yürürlüğe girdiği bölgeler arasında Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk ve Cambridgeshire bulunurken, Surrey bölgesinde yer alan Waverley'de ve Hampshire'da New Forest bölgesi hariç bölgenin tamamında 4. seviye kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

Daha sıkı önlemler alınması anlamına gelen 4. seviye kısıtlama kararı, İngiltere'nin şu ana kadar en yüksek seviyeli kısıtlama kararı olmasının yanı sıra kısıtlamaların yürürlüğe girdiği bölgelerde kuaförlerin, yüzme havuzları, spor salonları gibi işletmeler kapatıldı. Ayrıca sokağa çıkma yasakları da uygulanacak.

Öte yandan, İskoçya'da 3 hafta önce 4. seviye kısıtlama önlemleri yürürlüğe girmişti. İrlanda'nın kuzeyinde ise Covid-19 kısıtlamaları, 2 Ocak'a kadar devam edecek.