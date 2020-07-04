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İngiltere'de Covid-19 önlemleri hafifletildi

İngiltere'de Covid-19 önlemleri hafifletildi
İngiltere'de Covid-19 önlemleri hafifletildi

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında bar, kafe, restoran, kuaför ve diğer bazı işletmeler yeniden açıldı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler gevşetilmeye devam ediyor. Ülkede genelinde 3 ay aranın ardından restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, müzeler, kütüphaneler, galeriler, açık hava spor salonları yeniden açıldı. Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında iki hane halkının iç mekanda bir araya gelmesine de izin verildi. Ancak geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan Leicester kenti, gevşeme adımlarının dışında tutuldu.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalar, 13 Mayıs'ta hafifletilmeye başlanmıştı. İnşaat ve imalat sektörü yeniden açılırken, egzersiz için sokağa çıkışlara da yeniden izin verilmişti. Ülkede 15 Haziran'dan itibaren tüm perakende mağazalarının yeniden açılması kararlaştırılmıştı. Gece kulüpleri, kaplıcalar, bowling salonları, su parkları, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları ise halen kapalı bulunuyor.

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 131'e, toplam vaka sayısı ise 284 bin 276'ya yükseldi. İngiltere, dünya genelinde korona virüsten en çok can kaybı yaşanan ülkeler arasında 3. sırada, vaka sayısında ise 8. sırada yer alıyor.

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