İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere'de Covid-19 salgınında ölü sayısı 50 bini aştı

İngiltere'de Covid-19 salgınında ölü sayısı 50 bini aştı
İngiltere'de Covid-19 salgınında ölü sayısı 50 bini aştı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 595 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 50 bin 365'e yükseldi.

Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka ve ölümlerle mücadele ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 22 bin 950 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1 milyon 256 bin 725'e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 595 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 50 bin 365'e yükseldiğini belirtti.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıbbi Direktörü Yvonne Doyle salgının seyrine yönelik yaptığı açıklamada, "Maalesef yükseliş eğilimi devam edecek ve mevcut önlemlerin ve hepimizin yaptığı fedakarlıkların herhangi bir etkisinin görülmesi, verilere yansıması birkaç hafta sonra olacaktır" dedi. Doyle, "Başkalarıyla teması sınırlayarak virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı oluyorsunuz. Bu, daha az enfeksiyona yol açacak ve hayat kurtarmaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullanarak halkı fizik mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.