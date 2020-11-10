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İngiltere'de Covid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı

İngiltere'de Covid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
İngiltere'de Covid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybetmesi ile son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.

Avrupa ülkeleri eni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka ve ölümlerle mücadele ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 20 bin 142 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1 milyon 233 bin 775'e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 49 bin 770'e yükseldiğini belirtti. İngiltere'de son 24 saatte 532 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.

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