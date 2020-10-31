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İngiltere'de Covid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

İngiltere'de Covid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
İngiltere'de Covid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 915 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660'a yükseldi.

Avrupa'da korona virüs salgınında İspanya ve Fransa'nın ardından İngiltere'de 1 milyon vaka sınırını aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 915 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 660'a ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 46 bin 555'e yükseldiğini belirtti.

İngiltere hükümeti, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde kademeli yerel kısıtlamalar uygularken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gelecek haftadan itibaren ulusal bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesi bekleniyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 1 ay boyunca sürecek olası sokağa çıkma yasağının Kasım ayında başlayarak Aralık ayında sona ereceği iddia edildi.

Aylin Karadeniz
 

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