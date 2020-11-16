İngiltere'de Covid-19'a karşı yeni bir aşı testi başlıyor

Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde aşı çalışmalarına devam eden İngiltere, Belçikalı ilaç firması Janssen tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının insan üzerindeki testlerine başlıyor. Aşı testlerine İngiltere'den 6 bin kişinin katılması planlanırken, bu sayının, diğer ülkelerin desteği ile 30 bine ulaşmasını bekleniyor. Test süreci, katılımcıların yarısına 2 ayda bir 2 doz aşı uygulanarak gerçekleştirilecek. Janssen tarafından geliştirilen aşı, başka bir aşının ön çalışmalarda Covid-19'a karşı yüzde 90 koruma sağladığının açıklanmasından bir hafta sonra gündemde yerini aldı. Belçikalı firma, geliştirdiği yeni aşıda genetiği değiştirilmiş grip virüsü kullanarak, vücutta bağışıklık sistemini uyarmayı ve Covid-19 karşı koruma sağlamayı hedefliyor. Janssen firması tarafından geliştirilen aşı ise İngiltere'nin şu ana kadar denediği 3. aşı olacak. Daha önce Janssen firması, katılımcılarına tek doz aşı uyguladığı bir test daha gerçekleştirmişti. Firma bu yeni testte ise 2 doz uygulamasında aşının etkisinde artma olup olmayacağını gözlemlemeyi planlıyor.

Bilim insanları ise, pandeminin sona ermesi için daha fazla Covid-19 aşı türüne ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) Southampton Klinik Araştırma Tesisi Müdürü Profesör Saul Faust yaptığı açıklamada, “Farklı firmaların tarafından geliştirilen aşıları takip etmemiz çok önemli. Geliştirilen aşıların nasıl bir etki göstereceğini bilmiyoruz. Aynı zamanda tek bir firmadan aşı tedarikinin verimli ve güvenli olacağından emin olamayız” ifadelerini kullandı. Daha önce Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının başarısı dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı henüz kullanım için onaylanmazken, ayrıca aşının halen yaşlılarda ne kadar etkili olduğu veya Covid-19'a karşı bağışıklığın ne kadar sürdüğü ise bilinmiyor.