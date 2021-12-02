İngiltere'de Covid-19'a karşı yüzde 79 etkili yeni antikor tedavisi onaylandı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, Covid-19'a karşı geliştirilen Sotrovimab adlı antikor tedavisinin İngiltere'de kullanımının onaylandığı duyurdu. MHRA, ilacın klinik çalışmalarına göre Sotrovimab tedavisinin hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 79 oranında azalttığını belirtti.

MHRA tarafından kullanımı onaylanan ikinci monoklonal antikor tedavisi olan ilaç, hafif ila orta şiddette Covid-19 geçirme riski ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan kişilerde kullanılacak. Yapılan açıklamalara göre, GlaxoSmithKline ve Vir Biotechnology tarafından geliştirilen Sotrovimab, virüsün dış yüzeyinde bulunan spike proteinine bağlanıp çalışarak, virüsün insan hücrelerine girmesini ve vücutta çoğalmasını engelliyor.

Klinik deneylere göre, en çok enfeksiyonun erken evrelerinde alındığında etkili olan ilacın Covid-19 semptomlarının başlamasından sonraki 5 gün içinde alınması gerekiyor. MHRA, ilacın kullanılacağı yüksek risk gruplarının obezite, diyabet, kalp hastalığı, ve 60 yaş ve üzeri kişiler olduğunu belirtirken, ilacın 12 yaş ve üzeri kişiler için de kullanımının onaylandığı kaydedildi.

MHRA açıklamasında ilacın Omicron mutasyonuna karşı etkinlik oluşturmasını sağlamak için GlaxoSmithKline ile birlikte çalışıldığı ifade edilerek, İngiltere'nin ilaçtan 100 bin adet sipariş ettiği belirtildi.

Onaylanan ikinci antikor tedavisi

Daha önce MHRA, hükümetin bağımsız bilimsel danışma grubu olan İnsan İlaçları Komisyonu tarafından güvenliği, kalitesi ve etkinliği incelenen Ronapreve adlı ilk monoklonal antikor ilacı onaylanmıştı. Ronapreve'den sonra onaylanan 2'nci antikor tedavisi Sotrovimab hakkında açıklamada bulunan İnsan İlaçları Komisyonu Başkanı Profesör Munir Pirmohamed, “İnsan İlaçları Komisyonu ve Covid-19 Terapötik Uzmanı Çalışma Grubumuz verileri bağımsız olarak gözden geçirdi ve MHRA'nın Sotrovimab'a verdiği onayı destekliyoruz" dedi.

Pirmohamed, ilacın enfeksiyonun erken evrelerinde uygulandığında, Covid-19'a karşı yüksek riski olan kişilerde hastaneye yatış ve ölümleri azaltmada etkili olduğunu ifade ederek, Sotrovimab'in virüs ile mücadeleye yardımcı olacak başka bir güvenli ve etkili tedavi olduğunu belirtti.

MHRA'dan Dr. June Raine ise yaptığı açıklamada, "Şiddetli hastalık geliştirme riski taşıyanlar için artık başka bir güvenli ve etkili Covid-19 tedavimiz olan Sotrovimab'a sahip olduğumuzu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu, Covid-19'a karşı en savunmasız olanları korumada etkili olduğu gösterilen başka bir terapötik ilaçtır ve bu yıkıcı hastalığa karşı mücadelemizde ileriye doğru atılmış başka bir önemli adımdır" ifadelerini kullandı.



Aylin Albayrak

