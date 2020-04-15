İngiltere'de Covid-19'dan son 24 saatte 761 ölüm

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 120 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19'dan son 24 saatte 761 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken toplam ölü sayısının 12 bin 868'e yükseldiği bildirildi. Ülkede ayrıca, 4 bin 605 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 98 bin 476'ya ulaştığı duyuruldu.

"Hükümet çıkış planlarını açıklamalı"

İngiltere İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, hükümetin sokağa çıkma yasağını bırakmayı nasıl planladığı hakkında daha detaylı bilgi vermesi gerektiğini belirtti. Starmer, vatandaşların bu durumun nasıl sona ereceği hakkında fikir sahibi olabilmesi için, "Hükümetin ilkelerini ve yaklaşımlarını yayınlaması gerekir" ifadelerini kullanarak hükümeti planlarını duyurmaya davet etti.

Starmer ayrıca, evde ebeveynleri tarafından eğitim alması için çaba sarf eden çocuklar ile bu imkanı ebeveynleri tarafından sağlanmayan çocukların arasında eşitsizliklerin artacağına dair endişelerini de dile getirdi.

Starmer, "Okullar ne kadar uzun süre kapalı kalırsa evde iyi eğitim görebilen çocuklar ve göremeyenler arasındaki eşitsizlik artacak" dedi.

Starmer, hükümetin sokağa çıkma yasağından ve karantina sürecinden çıkış stratejisi taleplerini Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a mektupla ilettiğini de kaydetti.

Aylin Karadeniz

