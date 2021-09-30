İngiltere'de, Everard cinayeti sanığı polis Couzens'a müebbet hapis cezası

İngiltere'de Haziran ayında mahkeme, 3 Mart'ta kaybolan ve 10 Mart'ta ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan 33 yaşındaki Sarah Everard'ı kaçırmak ve öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki eski polis memuru Wayne Couzens'ı suçlu bulmuştu. Couzens, kendisine yöneltilen adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını kabul etmiş ve cinayetle ilgili savunma yapmamıştı. Couzens'ın, Everard cinayetinin sorumluluğunu da kabul ettiğini duyuran mahkeme, tıbbi raporların beklendiğini belirtmişti. Couzens, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Yüksek Mahkeme İstinaf Dairesi Hakimi Adrian Fulford, davada hüküm kararının hemen öncesinde yaptığı konuşmada, Everard'ın cinayetinin "yıkıcı" ve "trajik" olduğunu ve cinayetin "tamamen acımasız koşullar" altında gerçekleştiğini kaydetti.

Fulford, Everard'ı "zeki, becerikli, yetenekli ve çok sevilen genç bir kadın" olarak tanımladı. Couzens'ın, "hem cinsel hem de cinayet içeren çarpık, bencil ve acımasız suçlar" gerçekleştirdiğinin altını çizen Hakim Fulford, doktorların Couzens ile görüştüğünü ve "muhtemelen" hafif depresyon atakları geçirmiş olabileceğini, fakat doktorların "depresyon ile suçlar arasında bir bağlantı olmadığını" belirttiğini kaydetti.

Konuşmasını tamamlayan Hakim Fulford, eski polis memuru Wayne Couzens'ı, Sarah Everard'ı kaçırmak, tecavüz etmek ve öldürmekten suçlu bularak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kendisini müebbet hapis cezasına çarptırdığı sırada ise Couzens'a seslenen Fulford, "Everard'ı kaçırdın, tecavüz ettin ve öldürdün, uzun süredir zorla hapsetmeyi düşündüğün, henüz seçilmemiş bir kurbana berbat bir cinsel saldırı planladın" ifadelerini kullandı.