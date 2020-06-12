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İngiltere'de Floyd cinayeti protestoları 1 haftadır devam ediyor

İngiltere'de Floyd cinayeti protestoları 1 haftadır devam ediyor
İngiltere'de Floyd cinayeti protestoları 1 haftadır devam ediyor

İngiltere’de yüzlerce kişi 1 haftadır George Floyd’un polis tarafında öldürülmesini protesto ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi bugünde Floyd cinayetini protesto etmek amacı ile bir araya geldi. Protestolar 1'inci haftasını doldurdu. Protestocular ilk olarak başkentte bulunan Hyde Park'ta bir araya gelerek, Parlamento binası, ABD Büyükelçiliği ve ardından Trafalgar Meydanı'na yürüdü. Göstericiler, Floyd için sessiz protesto gerçekleştirirken, evsizler için gıda yardımı dağıttı. İngiliz polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan protesto olaysız bir şekilde sona erdi.

Yunus Dalgıç
 

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