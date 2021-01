İngiltere'de korona virüs salgınında can kayıpları Nisan ayı seviyesine döndü. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 bin 618 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 889 bin 419'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde bin 162 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 78 bin 508'e yükseldi. İngiltere'de son 2 gündür yüksek günlük can kaybı binin üzerinde seyrediyor.