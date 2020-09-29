İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor

İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor
İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 143 yeni vaka tespit edildi. Bu sayının salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 143 yeni vaka kaydedildiği bildirildi. Bu sayı, İngiltere'de bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı olurken, toplam vaka sayısının 446 bin 146'ya yükseldiği ifade edildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 71 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının da 42 bin 72'ye ulaştığı duyuruldu.

Ülkede hastanede tedavi gören hasta sayısı 2 bin 49 olarak açıklanırken, 297 hastanın da solunum cihazına bağlı olduğu aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.