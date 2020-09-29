İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 143 yeni vaka kaydedildiği bildirildi. Bu sayı, İngiltere'de bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı olurken, toplam vaka sayısının 446 bin 146'ya yükseldiği ifade edildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 71 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının da 42 bin 72'ye ulaştığı duyuruldu.

Ülkede hastanede tedavi gören hasta sayısı 2 bin 49 olarak açıklanırken, 297 hastanın da solunum cihazına bağlı olduğu aktarıldı.