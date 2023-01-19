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İngiltere'de hemşirelerden 2 günlük grev

İngiltere'de hemşirelerden 2 günlük grev
İngiltere'de hemşirelerden 2 günlük grev

İngiltere genelinde hemşireler, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için iş bıraktı. Binlerce hemşire çalıştıkları hastanelerin ve Başbakanlık Ofisi’nin önünde 2 günlük grev başlattı.

İngiltere’de hemşirelerden 2 günlük grev - Tıkla İzle

İngiltere'de Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) sendikasına bağlı binlerde hemşire, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için 2 günlük greve gitti. Hemşireler, çalıştıkları hastanelerin ve Başbakanlık Ofisi'nin önünde düzenledikleri eylemlerde, maaşlarına enflasyonun yüzde 5 üzerinde olacak şekilde maaşlarına zam talep ediyor. Hemşireler, 2 gün boyunca 12 saat iş bırakacak.

Hemşirelerden biri elinde “Kahraman denir, para ödenmez” sloganı ile Covid-19 döneminde yaptıkları özverili çalışmaya atıfta bulunduğu görüldü.

Söz konusu grevden İngiltere'deki hastane ve kliniklerin yaklaşık dörtte birinin etkilenmesi beklenirken, acil servislerde çalışma ve kanser tedavileri devam edecek.

Greve katılan yoğun bakım hemşiresi Nav Singh yaptığı açıklamada, "Sevdiğim bir iş ama faturalarımı ödemem gerekiyor. Öğrenciler hemşire olmak istemiyor, deneyimli hemşireler gidiyor, kimse kalmayacak ve onları suçlamıyorum ama başka bir şey yapmayı hayal bile edemiyorum” dedi.

Yunus Dalgıç

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