İngiltere'de iki doz aşı olan kişilere karantina uygulanmayacak

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, bugün Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada Covid-19 aşısının her iki dozunu alan kişilerin, virüs tespit edilen kişilerle yakın temasları halinde kendileri crit etmek zorunda kalmayacaklarını duyurdu.

Uygulamanın 16 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyuran Sağlık Bakanı Javid, bu kişilerin ikinci aşılarını temastan en az 10 gün önce yaptırmış olmaları gerektiğini söyledi. Javid, 18 yaşından küçüklerin de Covid-19 vakası ile teması sonrasında kendilerini tecrit etmek zorunda kalmayacaklarını ekledi.

Javid, “Özgürlük bir kez daha gözümüzün önünde. Kişisel sorumluluk ve sağduyuya daha fazla güvenmenin zamanının geldi" diyerek, "Aşıların insanlara sağladığı büyük faydaları tanıyan bir yaklaşımın yakında yürürlüğe gireceğini" belirtti.

Aşılama hızının vaka sayıları, hastaneye yatışlar ve ölümler arasındaki bağlantıyı zayıflattığını söyleyen Javid, "Bu koruyucu duvar, ihtimallerin lehimize değiştiği ve almak zorunda olduğumuz önlemlerin çoğuna yeniden bakabileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir

Öte yandan, enfeksiyon oranlarının 19 Temmuz'a kadar günde 50 bine ulaşacağı yönündeki tahminler hakkında açıklamada bulunan Javid, bu rakamın iki katına veya daha fazlasına çıkabileceğini söyledi.

Javid, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yaz boyunca Covid enfeksiyonlarının günde 100 binin üzerine çıkmasına neden olabileceğini söyledi.

Javid, vaka sayılarının yükselmesini beklediğini söyleyerek daha önemli olanın hastaneye yatış ve ölüm sayıları olduğunu ifade etti.

Aylin Karadeniz



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