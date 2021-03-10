İngiltere'de kaybolan kadınlar ile ilgili yeni gelişme

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Clapham bölgesinde 3 Mart günü kaybolan 33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Sarah Everard soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Metropolitan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, aktif görevde olan 1 polis memurunun Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak Kent'teki bir adreste “cinayet şüphesi” ve "uygunsuz teşhir" nedeni ile gözaltına alındığı aktarıldı.

Polis, gözaltına alınan polisin adını paylaşmazken, aynı adreste bulunan başka bir kadınında yardım ve yataklıktan gözaltına alındığını açıklayarak, “30'lu yaşlarında bir kadın da 9 Mart akşamı bir suçluya yardım ettiği şüphesiyle tutuklandı. Gözaltında tutulmaya devam ediyor" dedi.

Polis ayrıca, Londra'nın güneydoğusunda bulunan Kent ilçesindeki Ashford'daki ormanlık alanda arama operasyonunun devam ettiğini belirtti.

Komiser Yardımcısı Nick Ephgrave yaptığı açıklamada, yeni gelişmeyi "hem şok edici hem de derinden rahatsız edici" olarak nitelendirerek, tutuklamaların "ciddi ve önemli bir gelişme" olduğunu belirtti.

Everard, en son 3 Mart'ta 21.30 civarında Clapham'da arkadaşının evinden ayrılarak kendi evine gittiği sırada bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlenmişti. Kayıp kadından o günden bu yana haber alınamıyor. Everard'ın son görüntüsünde ise üstünde ise yeşil yağmurluk, turkuaz ve turuncu renkli spor ayakkabı ve beyaz baklava desenli lacivert pantolon olduğu görüldü.