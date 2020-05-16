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İngiltere'de korona kısıtlamaları protesto edildi

İngiltere'de korona kısıtlamaları protesto edildi
İngiltere'de korona kısıtlamaları protesto edildi

İngiltere’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar protesto edildi. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Korona virüs salgını nedeni ile can kayıplarının her geçen gün arttığı İngiltere'de bir grup gösterici uygulanan kısıtlamaları protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hyde Park'ta bir araya gelen yaklaşık 40 kişilik grup korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları protesto etti. Göstericilerin, ellerinde taşıdıkları pankartlara “Özgürlük”, “Yeni normale hayır” ve aşı karşıtı sloganlar yazdıkları görüldü. Polis, gösteri düzenlenen parkın etrafında geniş güvenlik önleri alırken, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de 23 Mart tarihinden itibaren salgınla mücadele kapsamında çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, hükümet geçtiğimiz günlerde kademeli olarak normalleşmeye dönüş planını devreye sokmuştu.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 240 bin 161'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 466'ya ulaştı. İngiltere, dünyada koronaya bağlı can kaybının en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

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