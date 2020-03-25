İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiltere'de korona virüs nedeniyle ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı

İngiltere'de korona virüs nedeniyle ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı
İngiltere'de korona virüs nedeniyle ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, korona virüs nedeniyle ülke dışına çıkamayan ve vizesi biten kişilerin vizesini 31 Mayıs'a kadar uzattı.

İngiltere genelinde herhangi bir vizeyle bulunan, vize süreleri biten veya bitmeye yakın olan kişiler için İçişleri Bakanlığı yeni bir yasa çıkarttı. Çıkarılan yasaya göre, söz konusu kişilerin illegal duruma düşmemeleri için vize bitiş tarihleri 31 Mayıs 2020'ye kadar uzatılırken bu durumdan etkilenen kişilerden Bakanlığa evrak göndermeleri istendi.

Açıklanan karar doğrultusunda vizelerini değiştirmek isteyen ancak vize türü nedeniyle İngiltere dışından başvuru yapmak zorunda olan kişiler başvurularını İngiltere'de de gerçekleştirebilecek. Uygulamanın ayrıca, mevcut şartlar için geçici olarak getirildiği de belirtildi.

Yunus Dalgıç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.