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İngiltere'de korona virüs ölümleri bini aştı

İngiltere'de korona virüs ölümleri bini aştı
İngiltere'de korona virüs ölümleri bini aştı

İngiltere'de korona virüs nedeniyle toplam bin 19 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinden olan İngiltere, virüs nedeniyle 260 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının bin 19'a yükseldiği açıklandı. İngiltere'de toplam korona virüs vakası ise 17 bin 89'a ulaştı.
Öte yandan Kraliyet ailesine sıçrayan korona virüs salgını ardından hükümete sıçrayarak, Başbakan Boris Johnson'a bulaşmıştı. Johnson, dünyada korona virüse yakalanan ilk lider oldu.

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